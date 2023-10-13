Расчет миномета «Тюльпан» уничтожил опорные пункты ВСУ

Минобороны России 13 октября опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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