Джордан Лойд перейдет из «Зенита» в «Монако» (BeBasket)

Защитник «Зенита» Джордан Лойд (28 лет, 193 см) в межсезонье-2022 перейдет в «Монако». Как сообщает BeBasket, Лойд подпишет 3-летний контракт.

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