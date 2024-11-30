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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба о том, хотел ли бы он сыграть со «Спартаком» в Кубке: «Мне все равно на них. Все матчи важны для «Краснодара». Не играет роли, «Спартак» это или «Химки»

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов «Краснодар» может встретиться с «Локомотивом», «Спартаком», «Ахматом» или «Рубином».

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