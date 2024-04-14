Энакин Скайуокер времён “Войн клонов” в виде высокодетализированной фигуры представлен компанией Hot ToysКомпания Hot Toys рада представить коллекционную фигурку Энакина Скайуокера в масштабе 1/6, основанную на образе персонажа из сериала “Звёздные войны: Асока” (локация “Мир между мирами”).
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