ВВС США представили макет разменного беспилотного истребителя

Каждое новое поколение боевой авиации кратно дороже предыдущего. По оценкам экспертов, к 2050-м годам даже такое мощное государство, как США, не сможет иметь на вооружении достаточно пилотируемых истребителей по причине их запредельной стоимости.
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