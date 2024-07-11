Глава Роспотребнадзора: От ботулизма пострадали 417 человек

Число заразившихся ботулизмом россиян достигло 417 человек, из них 2 человека скончались. Об этом, как сообщает РИА Новости, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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