Бизнесменам Владивостока привьют экоответственность

В четверг, 5 декабря, в Центре развития предпринимательства Владивостока состоится семинар-совещание «Экоответственность бизнеса: правовые аспекты и практические решения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», сообщает PRIMPRESS.
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