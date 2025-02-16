Александр Дубинский: «Гениальный» план Зеленского: готовим поправки к плану, который уже утвержден США и РФ

Что за план готовит Зеленский? Какую роль играет министр юстиции Стефанишиная в этой ситуации? Может ли Зеленский просто играть роль плохого полицейского в конфликте на Донбассе? Какова роль Ермака в этом плане и возможном «сливе»? Ключевое слово со встречи Зеленского с Вэнсом — «готовить план».