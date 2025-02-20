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Русская весна

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Мирные переговоры и урок Вьетнама

Мирные переговоры и урок Вьетнама

15 марта 1968 г. в Париже начались переговоры об окончании войны во Вьетнаме. США выступали с позиции силы, отказывались прекращать бомбардировки, но уже тяготились войной и хотели из нее выйти, но на своих условиях (как сейчас это пытается сделать Трамп).

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