Мирные переговоры и урок Вьетнама

15 марта 1968 г. в Париже начались переговоры об окончании войны во Вьетнаме. США выступали с позиции силы, отказывались прекращать бомбардировки, но уже тяготились войной и хотели из нее выйти, но на своих условиях (как сейчас это пытается сделать Трамп).