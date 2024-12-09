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Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России

Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России

Новый россиянин будто из касты каких-то неприкасаемых: это уже третье его задержание за угрозы убийством, но ему всё нипочём! В этот раз он очень ущемился тому, что его не пропустили на дороге, соблюдая правила ПДД.

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Комментарии
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Горыныч
Для начала судью, отпустившего шакала из зала суда лишить статуса и отправить в его любимый кишлак. А потом и следователя с адвокатом туда же.
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14 мин.
лл
лина любимцева
По-моему, они все психбольные... И преступники, и судьи...
Ответить
1 мин.
Николай Кочергин
Надеемся.
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58 сек.

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