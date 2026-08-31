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Царьград

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Фото с пляжа: Внучка Ельцина и сын Березовского показали себя во всей красе. Что известно о богатых наследниках

Фото с пляжа: Внучка Ельцина и сын Березовского показали себя во всей красе. Что известно о богатых наследниках

"Обули такую страну!" – восклицают русские люди, наблюдая, как Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина, и Глеб Березовский, сын беглого олигарха, отдыхают вместе на Карибах.

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