Российский газ реабилитировали в Германии

Отказ от атомной энергии и российского газа был ошибкой, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Ему сделать такое признание оказалось проще, ведь эти решения принимал не он.
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