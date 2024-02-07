Счастье не купить: радость за пределами богатства

Многие коренные и местные общины сообщают о высоком уровне удовлетворенности жизнью, несмотря на низкие денежные доходы, что бросает вызов широко распространенному убеждению, что экономический рост необходим для счастья.
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