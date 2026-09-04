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Царьград

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RTVE: жители Сеуты остановили центр для 900 мигрантов возле сада

RTVE: жители Сеуты остановили центр для 900 мигрантов возле сада

В Сеуте граждане, родители и педагоги протестуют против строительства центра для 900 мигрантов рядом с детсадом Nuestra Senora de Africa.

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