Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми Павел Бадаев.  

Павел Бадаев. Недавно Елена Зеленская уже посещала Одессу — перерезала ленточку на открытии центра военной травмы.
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