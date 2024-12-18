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Вильфанд спрогнозировал аномальные холода для ряда регионов России

Вильфанд спрогнозировал аномальные холода для ряда регионов России

Морозы ударят особенно сильно в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов.В ближайшие несколько дней ряд регионов России ожидают аномальные холода, со средней температурой на 6 – 17 градусов ниже нормы.

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