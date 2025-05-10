Инспекторы ВАИ «Запада» провели акцию по раздаче Георгиевских лент в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники Военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Запад» в честь Дня Победы провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» в зоне СВО в Луганской Народной Республике.
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