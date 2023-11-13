Расписание транспорта изменят из-за нехватки автобусов и водителей в Новокузнецке

Новокузнечане возмущены тем, что не могут дождаться нужный им транспорт.Расписание некоторых маршрутов в Новокузнецке собираются скорректировать, чтобы пассажирам было удобнее добираться до нужных им точек назначения.
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