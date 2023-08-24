В результате крушения бизнес-джета Embraer 600 в небе над Тверской областью погиб основатель самой известной в мире ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
В небе над Тверской областью погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Р
Роман
ШЕсли правда,то это дело рук наглосаксов(цру и ми-6, и сбу,гру) !!!!И выгода от этого 5-й колонне однозначно!!!Сейчас из всех утюгов польется дерьмо на президента!!!Путину это вообще не нужно!!!Нужно провести тщательное расследование,выявить виновных и показательно наказать!!!Если это наглосаксы и бандерлоги,то ответ должен быть сокрушительным!!!Хотелось бы без "глубокой озабоченности" и соплей,а массированного удара по центрам подготовки и принятия подобных терактов всеми нашими супер-пупер ракетами!!!
Ответить
12 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
цитата: А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт. и члены оркестра тоже ни муетам ,ни ваякам, ни военкоматам.
Ответить
11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не Стрелков не нужен не Пригожин им на смену придет толпа Милохиных.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии