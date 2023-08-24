В небе над Тверской областью погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин...

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Роман

ШЕсли правда,то это дело рук наглосаксов(цру и ми-6, и сбу,гру) !!!!И выгода от этого 5-й колонне однозначно!!!Сейчас из всех утюгов польется дерьмо на президента!!!Путину это вообще не нужно!!!Нужно провести тщательное расследование,выявить виновных и показательно наказать!!!Если это наглосаксы и бандерлоги,то ответ должен быть сокрушительным!!!Хотелось бы без "глубокой озабоченности" и соплей,а массированного удара по центрам подготовки и принятия подобных терактов всеми нашими супер-пупер ракетами!!!