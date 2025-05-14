«В самый разгар»: в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве

Репортеры застали врасплох президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время их ночной встречи в Киеве, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети .
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