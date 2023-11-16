Статья Си Цзиньпина о продвижении строительства экологической цивилизации будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 15 ноября /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о надлежащем подходе к некоторым важным соотношениям для продвижения строительства экологической цивилизации будет опубликована в четверг в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК.