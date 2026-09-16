Мурашко заявил об отсутствии безопасных уровней потребления алкоголя

На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более 200 заболеваний связаны с алкоголем, из них 40 – с прямой зависимостью, и безопасных уровней потребления не существует.
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