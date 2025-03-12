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Царьград

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Социальный фонд оплатил 166 больничных пострадавшим в теракте "Крокус Сити Холла"

Социальный фонд оплатил 166 больничных пострадавшим в теракте "Крокус Сити Холла"

Социальный фонд России оформил 166 больничных листов для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

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