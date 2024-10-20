Делимся рецептом влажного торта с грушей и добавлением орехов, который у вас будут выпрашивать даже самые опытные домохозяйки.

Побаловать себя вкусным десертом хочется осенью или зимой, когда организм больше всего нуждается в теплых напитках и пить их без сладкого будет невесело (см также: «8 вкусностей в холодную погоду – теплый коктейль»).
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