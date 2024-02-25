Политолог Дудчак: В Грузии могут начаться протесты перед выборами в парламент

Грузинские власти отказались открывать «второй фронт» против России, однако страна все еще хочет вступить в Европейский Союз (ЕС), где в качестве обязательного пункта является присоединение к антироссийским санкциям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии