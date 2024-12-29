Любо, не дорого: какие выставки посетить на январских каникулах

Январские праздники — идеальное время для посещения музеев. На улице долго не погуляешь, уехать в теплые края далеко не всем по карману, зато свободного времени куда больше, чем в будни, а значит, можно устроить себе (и семье) культурную программу и провести час-другой в окружении произведений искусства.