Русский бунт в Малаховке: Мигранты покусились на элитный посёлок. Есть жертвы

А

Александр24

Так и скинхедов добрым словом вспомнишь, но их тогда милиция преследовала почему-то жёстче, чем этих "братьев". Да и Линч уже тоже вспоминается по-другому. Простым гражданам остаётся просто заваливать органы власти письмами и заявлениями, потому как в течение месяца они обязаны ответить на каждое заявление, глядишь и под этот недвижимый камень вода потечёт.