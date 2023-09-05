Ещё один русский бунт против беспредела мигрантов поднялся в Подмосковье. На этот раз не выдержали жители Малаховки - посёлка, в котором располагаются резиденции советской элиты.
Русский бунт в Малаховке: Мигранты покусились на элитный посёлок. Есть жертвы
Комментарии
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А
Александр24
Так и скинхедов добрым словом вспомнишь, но их тогда милиция преследовала почему-то жёстче, чем этих "братьев". Да и Линч уже тоже вспоминается по-другому. Простым гражданам остаётся просто заваливать органы власти письмами и заявлениями, потому как в течение месяца они обязаны ответить на каждое заявление, глядишь и под этот недвижимый камень вода потечёт.
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15 час.
sss
на СВО их место
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13 час.
надежда зорина
Проще ружбайку купить.
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5 час.
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