Названы самые востребованные профессии в 2025 году

В 2025 году на российском рынке труда сохранится тренд на IT-профессии, а также квалификации, связанные с работой с искусственным интеллектом (ИИ), рассказала руководитель кадровой службы в компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.
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