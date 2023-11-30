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Ноябрь в Москве войдет в десятку самых "мокрых" с 1879 года

Ноябрь в Москве войдет в десятку самых "мокрых" с 1879 года

Ноябрь 2023 года по количеству свежевыпавшего снега в Москве попадет в число трех самых "снежных" за последние 25 лет, об этом в четверг, 30 ноября, в своем Telegram-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

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