Ноябрь в Москве войдет в десятку самых "мокрых" с 1879 года

Ноябрь 2023 года по количеству свежевыпавшего снега в Москве попадет в число трех самых "снежных" за последние 25 лет, об этом в четверг, 30 ноября, в своем Telegram-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.