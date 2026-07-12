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Каррагер о Беллингеме: «Уровень Джуда не сравним ни с чем, что я видел, если оценивать 6 матчей чемпионата мира. На его фоне выступление Гаскойна на ЧМ-1990 выглядит рядовым»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко оценил способности полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема и сравнил его с выдающимися игроками национальной сборной, сказав, что никогда не видел игры такого уровня.

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