Происшествия

11 подписчиков

В Магаданской области участковый уполномоченный полиции раскрыла мошенничество почти на полмиллиона рублей

В Магаданской области участковый уполномоченный полиции раскрыла мошенничество почти на полмиллиона рублей

В ходе проведения профилактических мероприятий участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ягоднинскому району Ольга Сивцева установила, что спортивный тренер собирал с родителей своих воспитанников деньги на организацию соревнований, которые не проводились.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх