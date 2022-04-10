В Магаданской области участковый уполномоченный полиции раскрыла мошенничество почти на полмиллиона рублей

В ходе проведения профилактических мероприятий участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ягоднинскому району Ольга Сивцева установила, что спортивный тренер собирал с родителей своих воспитанников деньги на организацию соревнований, которые не проводились.
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