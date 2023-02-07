Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Соловьев – Костомарову: «Ромка, родной, борись, не сдавайся! Мы молимся за тебя!»

Дмитрий Соловьев выразил поддержку олимпийскому чемпиону Роману Костомарову и его близким. «Ромка, родной, борись, не сдавайся! Мы молимся за тебя! Выражаю глубочайшие слова поддержки родным, близким и друзьям!» – написал Соловьев в инстаграме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх