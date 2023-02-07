Соловьев – Костомарову: «Ромка, родной, борись, не сдавайся! Мы молимся за тебя!»

Дмитрий Соловьев выразил поддержку олимпийскому чемпиону Роману Костомарову и его близким. «Ромка, родной, борись, не сдавайся! Мы молимся за тебя! Выражаю глубочайшие слова поддержки родным, близким и друзьям!» – написал Соловьев в инстаграме.