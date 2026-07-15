Амнистия в Таджикистане: почему Россия затягивает принятие закона о запрете въезда для иностранцев с судимостью?

Уважаемые Комментаторы! Ответьте на Один маленький(!) Вопрос! - "Какая Партия "заведует!" Очерёдностью Рассмотрения Поступающих в Думу Предложений? И Принятия по Ним РЕШЕНИЙ?"

Генрих

Защищать то, что происходило у нас с канализированной миграцией, могут только те, кто кормится с ладошки диаспор... те, кто сами незаконно стали гражданами России...ну и те, кого охарактеризовал Роджерс - слабоумные.