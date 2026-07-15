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Амнистия в Таджикистане: почему Россия затягивает принятие закона о запрете въезда для иностранцев с судимостью?

Амнистия в Таджикистане: почему Россия затягивает принятие закона о запрете въезда для иностранцев с судимостью?

Аргументы недели Амнистия в Таджикистане: почему Россия затягивает принятие закона о запрете въезда для иностранцев с судимостью? Пока российские силовики активно выявляют и выдворяют нарушителей миграционного режима, у южных границ скапливаются тысячи амнистированных уголовников из Таджикистана.

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Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые Комментаторы!  Ответьте на Один маленький(!) Вопрос! -  &quot;Какая Партия &quot;заведует!&quot; Очерёдностью Рассмотрения Поступающих в Думу Предложений? И Принятия по Ним РЕШЕНИЙ?&quot;
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4 н.
ПП
Петр Петрович Канаев
Санёк ярый защитник мигрантов.
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4 н.
Генрих
Защищать то, что происходило у нас с канализированной миграцией, могут только те, кто кормится с ладошки диаспор... те, кто сами незаконно стали гражданами России...ну и те, кого охарактеризовал Роджерс - слабоумные.
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3 н.