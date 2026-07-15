Аргументы недели Амнистия в Таджикистане: почему Россия затягивает принятие закона о запрете въезда для иностранцев с судимостью? Пока российские силовики активно выявляют и выдворяют нарушителей миграционного режима, у южных границ скапливаются тысячи амнистированных уголовников из Таджикистана.
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