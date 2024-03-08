Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жувагин Игорь
    Россия сейчас - социальное государство, и заботится о благосостоянии граждан, тогда как СССР об этом не заботился?! А...Производство элек...
  • Anatoly Kiselev
    Вполне, а государствам если они хотят существовать не мешало бы думать с кем они связываются.США выделят $1,7 ...
  • radiofree RF
    Видно горячие финские парни,хотят первыми огрести по полной."Настроения корич...

Галкин* совсем сдал. Шутки кончились. Глумился над возрастом российских исполнителей, забыв, что женат на бабушке

Галкин* совсем сдал. Шутки кончились. Глумился над возрастом российских исполнителей, забыв, что женат на бабушке

На западе Ох, уж этот Максимка. до чего ж, всё-таки, гаденькая личность. Знаете, я даже рад, что всё получилось как получилось и он "раскрылся" по полной программе - теперь никто никаких иллюзий в отношении его не испытывает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
максимка! захочешь вернуться в Россию - у меня найдется два рабочих места, -для тебя и твоей бабы-Яги.- пердаки моим свинкам мыть теплой водой. Приезжай, болезный... И тебя &quot;подлечим&quot;.
Ответить
21 час.
федор
👍👍😃
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх