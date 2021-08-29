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Православные иконы — должны ли быть они в доме?

Православные иконы — должны ли быть они в доме?

Православная вера характеризуется большим количеством Святым, для каждого из которых есть икона. Многие из них являются настоящими произведениями искусства и стоят огромных денег, другие же просто являются изображением определенного святого.

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