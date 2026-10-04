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Премьер-министр Малайзии: «Обсудил с Доменикали перспективы возвращения Гран-при в календарь «Ф-1»

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал о переговорах с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали о потенциальном возвращении Гран-при на «Сепанге» в календарь чемпионата.

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