Больше тысячи алтайских школьников бесплатно совершат путешествия по родному краю

Для групповых поездок детей туроператоры разработали экскурсионные программы Больше тысячи учащихся пятых-девятых классов из Алтайского края совершат бесплатные путешествия по родному региону до конца 2024 года.
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