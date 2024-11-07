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Больше тысячи алтайских школьников бесплатно совершат путешествия по родному краю

Больше тысячи алтайских школьников бесплатно совершат путешествия по родному краю

Для групповых поездок детей туроператоры разработали экскурсионные программы Больше тысячи учащихся пятых-девятых классов из Алтайского края совершат бесплатные путешествия по родному региону до конца 2024 года.

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