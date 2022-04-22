Начать с гвоздей

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр на уходящей неделе предложил создать правовые основы для «входа» китайских инвесторов в бизнес предприятий, оставленных в России предпринимателями из «недружественных» стран.
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр на уходящей неделе предложил создать правовые основы для «входа» китайских инвесторов в бизнес предприятий, оставленных в России предпринимателями из «недружественных» стран.
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