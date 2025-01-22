В Госдуме призвали СК расследовать убийство поэта Лермонтова

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
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