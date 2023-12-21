Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Почему на мотоциклах и даже велосипедах тормозные диски из стали, а на автомобилях – нет?Ответ эксперта Алексей Ревин, «За рулем»– Стальные диски иногда применяются на спортивных автомобилях, там, где их диаметр не лимитирован компоновочными соображениями.