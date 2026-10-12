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ФедералПресс

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Джонсон опроверг заявление о вмешательстве Москвы в референдум по Brexit

Джонсон опроверг заявление о вмешательстве Москвы в референдум по Brexit

ЛОНДОН, 13 октября, ФедералПресс. Бывший британский премьер Борис Джонсон не согласился с утверждениями о том, что Россия повлияла на исход референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

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