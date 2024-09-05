Киев и МУС тут не при делах, или простые причины позиции Монголии

Сперва — репост: Путин едет в Монголию, игнорируя постановление международного суда об аресте Президент России Владимир Путин в понедельник совершил свой первый визит в государство-член Международного уголовного суда с тех пор, как в прошлом году ему было предъявлено обвинение в военных преступлениях, но угроза ареста в Монголии ему не грозит.
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