БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Проблема исламизации России и исламского радикализма, на который власти пытаются закрывать глаза, с каждым днем становится все более острой.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Слишком много бабла сливается в дагию, посадить на голодный паёк, что заработали, то и поели
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1 час.
v
viach
Верхи, к сожалению нашему, не хотят слышать народ! А народ, ведь, давно справедливо требовал убирать от нас чуждые нам диаспоры, мигрантов, их полуподпольные молельные помещения, бойцовские клубы... Сейчас им, судя по статье в &quot;МИРТЕСЕН&quot;. активно раздают разрешение на ношение оружия... Короче, внутри России разгорается война! Неспешно, но активно и неотвратимо! По нашей, русских, вине безалаберности! А верхи не хотят (?) этого видеть! Грустно! Обидно! Услыште нас, свой народ!
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1 час.
Владимир Погодин
Что зто за менты...их  положили как баранов! 15 человек, их кто учил мастерству ! Непонимаю! Ужас!
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1 час.

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