Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Слишком много бабла сливается в дагию, посадить на голодный паёк, что заработали, то и поели

v

viach

Верхи, к сожалению нашему, не хотят слышать народ! А народ, ведь, давно справедливо требовал убирать от нас чуждые нам диаспоры, мигрантов, их полуподпольные молельные помещения, бойцовские клубы... Сейчас им, судя по статье в "МИРТЕСЕН". активно раздают разрешение на ношение оружия... Короче, внутри России разгорается война! Неспешно, но активно и неотвратимо! По нашей, русских, вине безалаберности! А верхи не хотят (?) этого видеть! Грустно! Обидно! Услыште нас, свой народ!