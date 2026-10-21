За рубежом старые покрышки – почти валюта: в Европе за легковую шину дают около €1,5, в США – $2, в Японии – ¥300.
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