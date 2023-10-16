Эксперт: машины из Японии будут востребованы в РФ, несмотря на запрет их ввоза

Японские автомобили отличаются высоким качеством и конкурентоспособными ценами, а необходимость их сертификации в России все равно окупится потребительским спросом, поэтому они будут востребованы у россиян, несмотря на запрет.
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