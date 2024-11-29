Необъявленный визит Андрея Белоусова в Пхеньян: о чем говорили за закрытыми дверями

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Кореей Народно-Демократической Республикой направлена на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азия коллегой своей Но Гван Чхолем в Пхеньяне.
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