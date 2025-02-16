Политика как он...
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Политика как она есть

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Издание Politico назвало причину отказа Украины от ресурсной сделки

Издание Politico назвало причину отказа Украины от ресурсной сделки

Правый активист Джек Пособец, который прибыл на Украину вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом, заявил, что Украина отказалась заключать соглашение по полезным ископаемым с Вашингтоном из-за отсутствия гарантий безопасности.

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