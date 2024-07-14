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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер о попытках «Андретти» попасть в «Ф-1»: «Если я разозлю вышибалу на входе в клуб, меня туда точно не пустят»

Штайнер оценил шансы «Андретти» попасть в «Формулу-1». Майкл Андретти после отказа «Ф-1» несколько раз обращался к властям США – сначала добился подписания письма со стороны несколько конгрессменов, а затем и расследования в отношении «Либерти Медиа» со стороны судебного комитета палаты представителей США.

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