СКА подтвердил подписание контракта с Толчинским на 5 лет. Форвард может заработать до 400 млн рублей в клубе

Петербургский клуб официально подтвердил подписание соглашения с 28-летним нападающим. Договор с хоккеистом рассчитан на пять сезонов и будет действовать до 30 апреля 2028 года.
Популярные статьи
- Цунода помог убрать улицы Фаэнцы после наводнения
- Промес о клипе, в котором говорит по-русски: «Хотел показать голландцам, что Россия очень много значит для меня, передать русскую атмосферу. Здесь я чувствую себя как дома»
- Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости
Свежие комментарии