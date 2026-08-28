ИЭСК расширяет зону ответственности: 47 сетей муниципалитетов уже на обслуживании

Иркутская электросетевая компания приняла на обслуживание уже 47 сетей муниципальных образований с момента получения в декабре 2024 года статуса системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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